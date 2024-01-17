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Кузьминых Федор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния, Уржумский уезд
Бракосочетание
18.01.1895

Жена: Кузьминых (Зайкова) Любовь Степановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно

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