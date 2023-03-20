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Петров Савелий Фирсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Петров Фирс Зеновьевич

Мать: Петрова Парасковья Максимовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Александра Савельевна

Мать ребёнка: Петрова Настасья Филлиповна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Петров Родион Савельевич

Мать ребёнка: Петрова Настасья Филлиповна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Петров Александр Савельевич

Мать ребёнка: Петрова Настасья Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Настасья Филлиповна

Смерть
Неизвестно
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