Петров Савелий Фирсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Александра Савельевна
Мать ребёнка: Петрова Настасья Филлиповна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Петрова Настасья Филлиповна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Петров Александр Савельевич
Мать ребёнка: Петрова Настасья Филлиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно