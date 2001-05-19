Котомцева Ульяна Трифоновна 01.03.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котомцева Ульяна Трифоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1922

Дата смерти

19.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котомцев Николай Данилович

Отец ребёнка: Котомцев Данил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котомцев Данил

Рождение ребёнка
01.03.1955

Сын: Котомцев Иван Данилович

Отец ребёнка: Котомцев Данил

Смерть
19.05.2001
г. Североуральск. Свердловская обл.

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