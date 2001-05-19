Котомцева Ульяна Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1922
Дата смерти19.05.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котомцев Николай Данилович
Отец ребёнка: Котомцев Данил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котомцев Данил
Рождение ребёнка
01.03.1955
Отец ребёнка: Котомцев Данил
Смерть
19.05.2001
г. Североуральск. Свердловская обл.