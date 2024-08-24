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Анфиногентова Ирина Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1972

Отец: Буйлин Валерий Петрович

Мать: Буйлина Валентина Михайловна

Бракосочетание
20.07.1996

Муж: не указан

Рождение ребёнка
19.08.1997

Сын: Анфиногентов Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.09.2004

Сын: Анфиногентов Михаил Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.06.2010

Сын: Анфиногентов Алексей Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.04.2015

Сын: Анфиногентов Иван Игоревич

Отец ребёнка: не указан

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