Анфиногентова Ирина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1972
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1972
Бракосочетание
20.07.1996
Муж: не указан
Рождение ребёнка
19.08.1997
Сын: Анфиногентов Дмитрий Игоревич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.09.2004
Сын: Анфиногентов Михаил Игоревич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.06.2010
Сын: Анфиногентов Алексей Игоревич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.04.2015
Сын: Анфиногентов Иван Игоревич
Отец ребёнка: не указан