Тихонова (Головастикова) Валентина
Место рождения
Дата рождения1942
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Тихонов Алексей Аркадьевич
Отец ребёнка: Тихонов Аркадий Владимирович
Рождение ребёнка
1971
Сын: Тихонов Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Тихонов Аркадий Владимирович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013