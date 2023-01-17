Тихонова (Головастикова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Головастикова) Валентина

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1942

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1964

Сын: Тихонов Алексей Аркадьевич

Отец ребёнка: Тихонов Аркадий Владимирович

Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Рождение ребёнка
1971

Сын: Тихонов Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Тихонов Аркадий Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Аркадий Владимирович

Смерть
2013
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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