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Настасья Федотова

Место рождения

Докукино

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Федот Павлов

Мать: Мавра Трофимова

Бракосочетание
Между 1762 и 1763

Муж: не указан

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Матвеев

Рождение ребёнка
1766

Сын: Данила Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Матвеев

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Домна Дементьева

Отец ребёнка: Дементий Матвеев

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Емельян Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Матвеев

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Степан Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Матвеев

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Дементьева

Отец ребёнка: Дементий Матвеев

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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