Настасья Федотова
Место рожденияДокукино
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Федот Павлов
Мать: Мавра Трофимова
Бракосочетание
Между 1762 и 1763
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Матвеев
Рождение ребёнка
1766
Сын: Данила Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Матвеев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Домна Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Матвеев
Рождение ребёнка
1777
Сын: Емельян Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Матвеев
Рождение ребёнка
1779
Сын: Степан Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Матвеев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Матвеев
Смерть
Неизвестно