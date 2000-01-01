Новоселова Эльвина Нарцизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова Эльвина Нарцизовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1966

Сын: Новоселов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Новоселов Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новоселова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Новоселов Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Новоселов Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Новоселов Юрий Анатольевич

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