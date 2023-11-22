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Мораст Евгения
Мораст Евгения
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1897
Дата смерти
1944
Пол
Женский
Отец
Мораст Яков Данилович
1865 г.р.
Мать
Мораст (Лоренц) Фредерика
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Мораст Яков Данилович
Мать:
Мораст Фредерика
Смерть
1944
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