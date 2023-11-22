Мораст Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мораст Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Мораст Яков Данилович

Мать: Мораст Фредерика

Смерть
1944
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