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Амелин Егор Никитович

Место рождения

Ившино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Амелин Никита

Мать: не указана

Ившино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова (Амелина) Антонина Егоровна

Мать ребёнка: Амелина Пелагея Кузьминична

Ившино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амелина Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Амелина Пелагея Кузьминична

Ившино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амелина Анна Егоровна

Мать ребёнка: Амелина Пелагея Кузьминична

Ившино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амелин Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Амелина Пелагея Кузьминична

Ившино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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