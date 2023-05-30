Амелин Егор Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Амелин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова (Амелина) Антонина Егоровна
Мать ребёнка: Амелина Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амелина Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Амелина Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амелина Анна Егоровна
Мать ребёнка: Амелина Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амелина Пелагея Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно