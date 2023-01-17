Шубин Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.02.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шубина Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина Лидия Васильевна
Смерть
05.02.1991