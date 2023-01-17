Шубин Вячеслав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.02.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шубина Лидия Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Лидия Васильевна

Смерть
05.02.1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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