Жильцов Сидор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти05.06.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Александра Сидоровна
Мать ребёнка: Жильцова Олимпиада Петровна
Рождение ребёнка
17.01.1887
Сын: Жильцов Василий Сидорович
Мать ребёнка: Жильцова Олимпиада Петровна
Рождение ребёнка
02.12.1889
Дочь: Анастасия Сидоровна
Мать ребёнка: Жильцова Олимпиада Петровна
Рождение ребёнка
04.04.1893
Дочь: Чистова Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Жильцова Олимпиада Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Ольга Сидоровна
Мать ребёнка: Жильцова Олимпиада Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.06.1917