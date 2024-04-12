Жильцов Сидор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖильцов Сидор Николаевич

Жильцов Сидор Николаевич

Место рождения

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

05.06.1917

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Жильцов Николай Никифорович

Мать: Жильцова Матрена Васильевна

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Александра Сидоровна

Мать ребёнка: Жильцова Олимпиада Петровна

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.01.1887

Сын: Жильцов Василий Сидорович

Мать ребёнка: Жильцова Олимпиада Петровна

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.12.1889

Дочь: Анастасия Сидоровна

Мать ребёнка: Жильцова Олимпиада Петровна

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.04.1893

Дочь: Чистова Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Жильцова Олимпиада Петровна

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Ольга Сидоровна

Мать ребёнка: Жильцова Олимпиада Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.06.1917
Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close