Чернопятов Виктор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернопятов Виктор Ильич

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Место рождения

Кучино, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Кучино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
имение Кучино Тульской губернии
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1935
Москва, город федерального значения Москва
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