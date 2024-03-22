Желещикова (Трапезникова) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желещикова (Трапезникова) Любовь Григорьевна

Место рождения

Угуй, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Угуй, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Желещикова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Желещиков Семен Ефимович

Угуй, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Желещиков Леонид Семенович

Отец ребёнка: Желещиков Семен Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желещиков Александр Семенович

Отец ребёнка: Желещиков Семен Ефимович

Угуй, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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