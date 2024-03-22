Желещикова (Трапезникова) Любовь Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Желещикова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Желещиков Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Желещиков Леонид Семенович
Отец ребёнка: Желещиков Семен Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желещиков Александр Семенович
Отец ребёнка: Желещиков Семен Ефимович
Смерть
Неизвестно