Кедрова Неонила Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.01.1875
Дата смерти13.11.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900 по 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906 по 1913
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1913 по 1914
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Место жительства
С 1914 по 1916
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1916 по 1964
Смерть
13.11.1964