Кедрова Неонила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедрова Неонила Ивановна

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Место рождения

Новоалександровский, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

27.01.1875

Дата смерти

13.11.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоалександровский, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1900 по 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906 по 1913
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1913 по 1914
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Место жительства
С 1914 по 1916
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1916 по 1964
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
13.11.1964
Калуга, город Калуга, Калужская область
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