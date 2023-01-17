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Поткина Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поткин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поткин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Поткин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина Михайловна

Отец ребёнка: Поткин Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поткин Михаил Петрович

Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
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