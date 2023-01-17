Поткина Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поткин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Поткин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитолина Михайловна
Отец ребёнка: Поткин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно