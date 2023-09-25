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Сапрыкин Вадим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1979

Отец: Сапрыкин Владимир Алексеевич

Мать: Сапрыкина (Галицына) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина (Карандина) Людмила Вячеславовна

Рождение ребёнка
11.12.2005

Дочь: Сапрыкина Дарья Вадимовна

Мать ребёнка: Сапрыкина (Карандина) Людмила Вячеславовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.2016

Дочь: Сапрыкина Диана Вадимовна

Мать ребёнка: Сапрыкина (Карандина) Людмила Вячеславовна

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