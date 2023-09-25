Сапрыкин Вадим Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.2005
Дочь: Сапрыкина Дарья Вадимовна
Мать ребёнка: Сапрыкина (Карандина) Людмила Вячеславовна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.2016
Дочь: Сапрыкина Диана Вадимовна
Мать ребёнка: Сапрыкина (Карандина) Людмила Вячеславовна