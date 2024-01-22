Рульков Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рульков Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Рульков Андрей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Рульков Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Рульков Захар Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно