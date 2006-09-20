Колтунов Николай Иванович
Место рожденияПензенская обл., Лунинский р-н, с. Лоховщина
Дата рождения18.04.1924
Дата смерти20.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Военная награда
Неизвестно
Колтунов Николай Иванович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1924 Пензенская обл., Иссинский р-н, д. Лоховщина. Юбилейная картотека
Колтунов Николай Иванович Сержант __.__.1924 Пензенская обл., Лунинский р-н, с. Лоховщина. Сводная картотека Перечень наград 29.01.1944|20.01.1944 Медаль «За отвагу»
Смерть
20.09.2006
Пензенская обл., Иссинский р-н, д. Лоховщина