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Колтунов Николай Иванович

Место рождения

Пензенская обл., Лунинский р-н, с. Лоховщина

Дата рождения

18.04.1924

Дата смерти

20.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская обл., Лунинский р-н, с. Лоховщина
Рождение ребёнка
14.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
30.07.1957

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Военная награда
Неизвестно
Колтунов Николай Иванович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1924 Пензенская обл., Иссинский р-н, д. Лоховщина. Юбилейная картотека
Колтунов Николай Иванович Сержант __.__.1924 Пензенская обл., Лунинский р-н, с. Лоховщина. Сводная картотека Перечень наград 29.01.1944|20.01.1944 Медаль «За отвагу»
Смерть
20.09.2006
Пензенская обл., Иссинский р-н, д. Лоховщина
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