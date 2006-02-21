Виндугов Анатолий Хамадоаич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1945
Рождение ребёнка
01.01.1969
Сын: Виндугов Аслан Анатольевич
Мать ребёнка: Виндугова Раиса Леонтьевна
Рождение ребёнка
15.12.1971
Сын: Виндугов Руслан Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1976
Дочь: Махова Инесса Анатольевна
Мать ребёнка: Виндугова Раиса Леонтьевна
Кабардино Балкарская республика г. Нарткала
Бракосочетание
Неизвестно