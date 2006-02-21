Виндугов Анатолий Хамадоаич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виндугов Анатолий Хамадоаич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1945

Отец: Виндугов Хамада Хусейнович

Мать: Виндуговаа Маруз Хусейновича

Рождение ребёнка
01.01.1969

Сын: Виндугов Аслан Анатольевич

Мать ребёнка: Виндугова Раиса Леонтьевна

Рождение ребёнка
15.12.1971

Сын: Виндугов Руслан Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1976

Дочь: Махова Инесса Анатольевна

Мать ребёнка: Виндугова Раиса Леонтьевна

Кабардино Балкарская республика г. Нарткала
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виндугова Раиса Леонтьевна

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