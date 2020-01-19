Вокуева (Терентьева) Анастасия
Место рождения
Дата рождения01.01.1942
Дата смерти19.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942
Бракосочетание
01.05.1964
Муж: Вокуев Георгий
Рождение ребёнка
16.11.1966
Сын: Вокуев Михаил
Отец ребёнка: Вокуев Георгий
Рождение ребёнка
22.07.1968
Сын: Вокуев Александр
Отец ребёнка: Вокуев Георгий
Рождение ребёнка
15.01.1974
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Вокуев Георгий
Рождение ребёнка
29.07.1978
Сын: Вокуев Евгений
Отец ребёнка: Вокуев Георгий
Смерть
19.01.2020
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно