Вокуева (Терентьева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вокуева (Терентьева) Анастасия

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Место рождения

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

01.01.1942

Дата смерти

19.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942

Отец: Терентьев Михаил Иванович

Мать: Терентьева Анна Ивановна

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
01.05.1964

Муж: Вокуев Георгий

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
16.11.1966

Сын: Вокуев Михаил

Отец ребёнка: Вокуев Георгий

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
22.07.1968

Сын: Вокуев Александр

Отец ребёнка: Вокуев Георгий

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
15.01.1974

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Вокуев Георгий

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
29.07.1978

Сын: Вокуев Евгений

Отец ребёнка: Вокуев Георгий

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
19.01.2020
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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