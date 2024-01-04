Зеушев Камбулат Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеушев Камбулат Хасанович

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Место рождения

Нальчик, Россия

Дата рождения

19.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1985

Отец: Зеушев Хасан

Мать: Лябина Тутовна

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
08.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеушева Жаннета Мухамедовна

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
21.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеушева Жаннета Мухамедовна

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
10.06.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеушева Жаннета Мухамедовна

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
26.10.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеушева Жаннета Мухамедовна

Нальчик, Россия
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