Зверева (Прошунина) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1952
Сын: Зверев Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Зверев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
30.07.1953
Сын: Зверев Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Зверев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
28.04.1958
Дочь: Горбатых (Зверева) Елена Владиммровна
Отец ребёнка: Зверев Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно