Зверева (Прошунина) Ольга Александровна 06.11.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зверева (Прошунина) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1952

Сын: Зверев Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Зверев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
30.07.1953

Сын: Зверев Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Зверев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
28.04.1958

Дочь: Горбатых (Зверева) Елена Владиммровна

Отец ребёнка: Зверев Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно

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