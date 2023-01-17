Парамонов Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.02.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1981
Отец: не указан
Место жительства
С 01.02.1981
Образование
С 1988 по 1997
Школа №208 (ранее №3 Ж.Д.)
Бракосочетание
02.12.2005
Рождение ребёнка
30.08.2008
Дочь: Парамонова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Парамонова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
28.07.2010
Сын: Парамонов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Парамонова Наталья Юрьевна