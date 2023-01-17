Парамонов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамонов Сергей Михайлович

Парамонов Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

01.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1981

Отец: не указан

Мать: Парамонова Татьяна Владимировна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 01.02.1981
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Образование
С 1988 по 1997
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Школа №208 (ранее №3 Ж.Д.)
Бракосочетание
02.12.2005

Жена: Парамонова Наталья Юрьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.08.2008

Дочь: Парамонова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Парамонова Наталья Юрьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.2010

Сын: Парамонов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Парамонова Наталья Юрьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close