Ильин Егор Ильич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1919
Сын: Ильин Иван Егорович
Мать ребёнка: Ильина Анна Михеевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Ильина Анна Михеевна
Рождение ребёнка
25.12.1929
Дочь: Михеева Антонина Егоровна
Мать ребёнка: Ильина Анна Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Анна Михеевна