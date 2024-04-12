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Ильин Егор Ильич

Место рождения

Волохово, Воскресенская волость, Юхновский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волохово, Воскресенская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1919

Сын: Ильин Иван Егорович

Мать ребёнка: Ильина Анна Михеевна

Волохово, Воскресенская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ильин Александр Егорович

Мать ребёнка: Ильина Анна Михеевна

Волохово, Воскресенская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1929

Дочь: Михеева Антонина Егоровна

Мать ребёнка: Ильина Анна Михеевна

Волохово, Воскресенская волость, Юхновский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Анна Михеевна

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