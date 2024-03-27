Фатеха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатеха

Фатеха

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Аделбану

Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1918

Сын: Диянов Хайдар

Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1921

Сын: Диянов Жафяр

Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1931

Сын: Abdul Dejan Änwar

Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sabir Zäkiyä

Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Räšidä

Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abdul Dejan Sämiulla

Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close