Фатеха
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Аделбану
Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1918
Сын: Диянов Хайдар
Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1921
Сын: Диянов Жафяр
Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1931
Сын: Abdul Dejan Änwar
Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Sabir Zäkiyä
Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Räšidä
Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Abdul Dejan Sämiulla
Отец ребёнка: Abdul Dejan Hudaybirde R-M198
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно