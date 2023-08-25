Шаварин Ефим Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаварин Ефим Тимофеевич

Шаварин Ефим Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

05.05.1950

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.1950

Дочь: Веряскина (Шаварина) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Серова-Шаварин-Шилкина Ефросинья Кузьминична

Смерть
05.05.1950

Мы используем куки для улучшения работы сайта.