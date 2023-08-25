Шаварин Ефим Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти05.05.1950
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1950
Дочь: Веряскина (Шаварина) Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Серова-Шаварин-Шилкина Ефросинья Кузьминична
Смерть
05.05.1950