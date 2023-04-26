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Федотов Николай Игнатьевич

Место рождения

с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район

Дата рождения

23.11.1899

Дата смерти

12.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1899

Отец: Федотов Игнат Никонов

Мать: Федотова (Архипова) Васса Семёнова

Рождение ребёнка
30.12.1924

Дочь: Цветяева (Федотова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна

Рождение ребёнка
17.04.1926

Сын: Фелотов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна

Рождение ребёнка
23.08.1928

Дочь: Мурыгина (Федотова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна

Рождение ребёнка
31.01.1931

Дочь: Балтаева (Федотова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна

Рождение ребёнка
28.02.1936

Сын: Федотов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна

Смерть
12.01.1942

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