Федотов Николай Игнатьевич
Место рожденияс. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Дата рождения23.11.1899
Дата смерти12.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1899
Рождение ребёнка
30.12.1924
Дочь: Цветяева (Федотова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна
Рождение ребёнка
17.04.1926
Сын: Фелотов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна
Рождение ребёнка
23.08.1928
Дочь: Мурыгина (Федотова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна
Рождение ребёнка
31.01.1931
Дочь: Балтаева (Федотова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна
Рождение ребёнка
28.02.1936
Мать ребёнка: Федотова (Афтаева) Анна Афонасьевна
Смерть
12.01.1942