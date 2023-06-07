Евсюков Владимир Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюков Владимир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1963

Отец: Евсюков Юрий Александрович

Мать: Евсюкова Зоя Андреевна

Бракосочетание
20.12.1985

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсюкова Елена Евгеньевна

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