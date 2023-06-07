Евсюков Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1963
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1963
Отец: Евсюков Юрий Александрович
Мать: Евсюкова Зоя Андреевна
Бракосочетание
20.12.1985
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евсюкова Елена Евгеньевна