Липовой Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛиповой Владимир

Липовой Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липовая Дарья

Мать ребёнка: Липовая Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липовая Дарья

Мать ребёнка: Липовая Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовой Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовой Владимир

Мать ребёнка: Липовая Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовой Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовой Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Липовая Наталья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.