Журавлев Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1867 ст.
Екатерининская церковь.
Рождение ребёнка
29.11.1867 ст.
Сын: Журавлев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Восприемники при крещении: титулярный советник Павел Пузыревский и жена священника Клавдия Алвиановна Неклюдова.
Смерть
Неизвестно