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Журавлев Алексей Петрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
17.02.1867 ст.

Жена: Журавлева Любовь Фавстовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Екатерининская церковь.
Рождение ребёнка
29.11.1867 ст.

Сын: Журавлев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемники при крещении: титулярный советник Павел Пузыревский и жена священника Клавдия Алвиановна Неклюдова.
Смерть
Неизвестно
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