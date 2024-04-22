Потапова Андрей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1922
Сын: Потапова Дмитрий
Мать ребёнка: Курганова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Илья
Мать ребёнка: Курганова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно