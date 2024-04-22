Потапова Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Андрей

Место рождения

Залесье, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

МЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Залесье, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.09.1922

Сын: Потапова Дмитрий

Мать ребёнка: Курганова Пелагея Алексеевна

Залесье, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Илья

Мать ребёнка: Курганова Пелагея Алексеевна

Залесье, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курганова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курганова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курганова Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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