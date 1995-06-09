Трегубенко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1912
Дочь: Сопельцева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Трегубенко Степанида Осиповна
Курганская область, Мишкинский район, д. Боголюбовка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Трегубенко Степанида Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трегубенко Данила Иванович
Мать ребёнка: Трегубенко Степанида Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Кристина Ивановна
Мать ребёнка: Трегубенко Степанида Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трегубенков Иван Иванович
Мать ребёнка: Трегубенко Степанида Осиповна
Смерть
Неизвестно