Трегубенко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубенко Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1912

Дочь: Сопельцева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Трегубенко Степанида Осиповна

Курганская область, Мишкинский район, д. Боголюбовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубенко Степанида Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Трегубенко Степанида Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегубенко Данила Иванович

Мать ребёнка: Трегубенко Степанида Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Кристина Ивановна

Мать ребёнка: Трегубенко Степанида Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегубенков Иван Иванович

Мать ребёнка: Трегубенко Степанида Осиповна

Смерть
Неизвестно
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