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Толкачев Архип Потапович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Толкачев Потап Савельевич

Мать: Толкачева Василиса Емельяновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Толкачев Филипп Архипович

Мать ребёнка: Толкачева Евфимия

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Татьяна Архиповна

Мать ребёнка: Толкачева Евфимия

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Архиповна

Мать ребёнка: Толкачева Евфимия

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Толкачев Филипп Архипович

Мать ребёнка: Толкачева Евфимия

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Евфимия

Смерть
Неизвестно
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