Толкачев Архип Потапович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1808
Сын: Толкачев Филипп Архипович
Мать ребёнка: Толкачева Евфимия
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Татьяна Архиповна
Мать ребёнка: Толкачева Евфимия
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Архиповна
Мать ребёнка: Толкачева Евфимия
Рождение ребёнка
1818
Сын: Толкачев Филипп Архипович
Мать ребёнка: Толкачева Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толкачева Евфимия
Смерть
Неизвестно