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Сафронов Ефим Михайлович

Место рождения

Рязанская область Милославский район с. Кочуровысилки/ Кочуры

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафронова) Зинаида Ефимовна

Мать ребёнка: Сафронова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Ефим Ефимович

Мать ребёнка: Сафронова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Сафронов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Сафронова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
05.06.1926

Дочь: Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Сафронова Мария Михайловна

Смерть
?.05.1945
Причина смерти: пропал без вести

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