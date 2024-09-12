Сафронов Ефим Михайлович
Место рожденияРязанская область Милославский район с. Кочуровысилки/ Кочуры
Дата рождения1895
Дата смерти?.05.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафронова) Зинаида Ефимовна
Мать ребёнка: Сафронова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сафронова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сафронов Николай Ефимович
Мать ребёнка: Сафронова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
05.06.1926
Дочь: Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Сафронова Мария Михайловна
Смерть
?.05.1945
Причина смерти: пропал без вести