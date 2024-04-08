Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Василий Петров

Мать: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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