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Агафья Васильевна
Агафья Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1825
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий Петров
Около 1782 г.р.
Мать
Евдокия
Около 1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец:
Василий Петров
Мать:
Евдокия
Смерть
Неизвестно
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