Fassmann (Vedruska) Паулине Юрьевна
Место рожденияSipp, Estonia
Дата рождения06.12.1873
Дата смерти01.07.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Jurlova (Fassman) Margarita
Отец ребёнка: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1902
Дочь: Досовицкая (Фасман) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович
Бракосочетание
1903
Супруг(-а): Паулине Юрьевна Фассман (Vedruska)
Рождение ребёнка
06.12.1903
Сын: Фассман (Fassmann) Николай Роберт Александрович
Отец ребёнка: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович
Рождение ребёнка
18.07.1905
Дочь: (Фассман) Элеонора Элиза Эмилия Александровна
Отец ребёнка: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович
Рождение ребёнка
14.03.1907
Сын: Фассман (Fassmann) Юрий Александр Александрович
Отец ребёнка: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович
Рождение ребёнка
28.01.1910
Дочь: (Фассман) Евгения Жозефина Паулине Александровна
Отец ребёнка: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович
Развод
До 1930
Супруг(-а): Паулине Юрьевна Фассман (Vedruska)
Смерть
01.07.1941