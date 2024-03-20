Fassmann (Vedruska) Паулине Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fassmann (Vedruska) Паулине Юрьевна

Место рождения

Sipp, Estonia

Дата рождения

06.12.1873

Дата смерти

01.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Jurlova (Fassman) Margarita

Отец ребёнка: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1902

Дочь: Досовицкая (Фасман) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович

Бракосочетание
1903

Муж: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович

Супруг(-а): Паулине Юрьевна Фассман (Vedruska)
Рождение ребёнка
06.12.1903

Сын: Фассман (Fassmann) Николай Роберт Александрович

Отец ребёнка: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович

Рождение ребёнка
18.07.1905

Дочь: (Фассман) Элеонора Элиза Эмилия Александровна

Отец ребёнка: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович

Рождение ребёнка
14.03.1907

Сын: Фассман (Fassmann) Юрий Александр Александрович

Отец ребёнка: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович

Рождение ребёнка
28.01.1910

Дочь: (Фассман) Евгения Жозефина Паулине Александровна

Отец ребёнка: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович

Развод
До 1930

Муж: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович

Супруг(-а): Паулине Юрьевна Фассман (Vedruska)
Смерть
01.07.1941

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