Сухотерина (Киселева) Елизавета Яковлевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1885
Бракосочетание
16.01.1904
Рождение ребёнка
24.06.1916
Сын: Сухотерин Павел Терентьевич
Отец ребёнка: Сухотерин Терентий Митрофанович
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.10.1918
Дочь: Александра Терентьевна
Отец ребёнка: Сухотерин Терентий Митрофанович
Смерть
Неизвестно