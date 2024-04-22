Сухотерина (Киселева) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотерина (Киселева) Елизавета Яковлевна

Место рождения

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1885

Отец: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Мать: Киселева Агафья Васильевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
16.01.1904

Муж: Сухотерин Терентий Митрофанович

Рождение ребёнка
24.06.1916

Сын: Сухотерин Павел Терентьевич

Отец ребёнка: Сухотерин Терентий Митрофанович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.10.1918

Дочь: Александра Терентьевна

Отец ребёнка: Сухотерин Терентий Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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