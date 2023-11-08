Иванова Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Романова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Александров
Рождение ребёнка
1886
Сын: Иванов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Александров
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Александров
Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Александров
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Иванов Василий Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра мл. Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно