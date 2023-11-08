Иванова Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Романова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Александров

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Иванов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Александров

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Александров

Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Александров

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Иванов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Александров

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра мл. Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Александров

Смерть
Неизвестно
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