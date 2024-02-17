Pankovskiy Adam
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1881
Сын: Pankovskiy Stanislav
Мать ребёнка: Pankovskaya Mikhalina
Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
1898
Сын: Pankovskiy Petr
Мать ребёнка: Pankovskaya Mikhalina
Рождение ребёнка
1902
Сын: Pankovskiy Nikolay
Мать ребёнка: Pankovskaya Mikhalina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Vlasova Yuzefa
Мать ребёнка: Pankovskaya Mikhalina
Смерть
Около 1937