Pankovskiy Adam — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pankovskiy Adam

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1881

Сын: Pankovskiy Stanislav

Мать ребёнка: Pankovskaya Mikhalina

Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
1898

Сын: Pankovskiy Petr

Мать ребёнка: Pankovskaya Mikhalina

Рождение ребёнка
1902

Сын: Pankovskiy Nikolay

Мать ребёнка: Pankovskaya Mikhalina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Vlasova Yuzefa

Мать ребёнка: Pankovskaya Mikhalina

Смерть
Около 1937
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