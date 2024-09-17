Дроздова Параскева Семёновна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиМежду 1795 и 1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Дроздов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Дроздов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.11.1767 ст.
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Дроздов Иван Игнатьевич
ГАТО: 1770-1-83
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Дроздов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.08.1774 ст.
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Дроздов Иван Игнатьевич
1770_Веневский уезд_ГАТО_1770-1-83
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дроздов Иван Игнатьевич
Смерть
Между 1795 и 1808