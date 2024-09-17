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Дроздова Параскева Семёновна

Место рождения

Куребино, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Между 1795 и 1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Куребино, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Дроздов Иван Игнатьевич

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Дроздов Иван Игнатьевич

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1767 ст.

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дроздов Иван Игнатьевич

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
ГАТО: 1770-1-83
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Дроздов Иван Игнатьевич

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1774 ст.

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Дроздов Иван Игнатьевич

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
1770_Веневский уезд_ГАТО_1770-1-83
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дроздов Иван Игнатьевич

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Между 1795 и 1808
Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область

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