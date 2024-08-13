Гункин Гавриил Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гункин Гавриил Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Гункина) Агафья Гаврииловна

Мать ребёнка: Гункина (Чеботарева) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Гункин Никифор Гавриилович

Мать ребёнка: Гункина (Чеботарева) Евдокия Егоровна

Смерть
1815

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