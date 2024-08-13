Гункин Гавриил Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Гункина) Агафья Гаврииловна
Мать ребёнка: Гункина (Чеботарева) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Гункин Никифор Гавриилович
Мать ребёнка: Гункина (Чеботарева) Евдокия Егоровна
Смерть
1815