Драчков Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрачков Николай Петрович

Драчков Николай Петрович

avatar

Место рождения

Леушинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Леушинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 2000
Майский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
2000
Майский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close