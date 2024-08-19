Тарасова (Яшина) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Яшина) Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1968

Отец: Яшин Виктор Николаевич

Мать: Яшина Любовь Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Константин

Рождение ребёнка
19.10.1989

Дочь: Тарасова Маргарита Константиновна

Отец ребёнка: Тарасов Константин

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