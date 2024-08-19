Тарасова (Яшина) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1968
Отец: Яшин Виктор Николаевич
Мать: Яшина Любовь Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Константин
Рождение ребёнка
19.10.1989
Дочь: Тарасова Маргарита Константиновна
Отец ребёнка: Тарасов Константин