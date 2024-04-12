Костыгин Александр Афанасиевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Костыгина Елисавета Александровна
Мать ребёнка: Костыгина Анна Косьмина
Рождение ребёнка
1897
Сын: Костыгин Иоанн Афанасиевич
Мать ребёнка: Костыгина Анна Косьмина
Рождение ребёнка
1909
Сын: Костыгин Николай Афанасиевич
Мать ребёнка: Костыгина Анна Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костыгина Анна Косьмина
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Житьево