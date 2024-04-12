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Костыгин Александр Афанасиевич

Место рождения

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Костыгина Елисавета Александровна

Мать ребёнка: Костыгина Анна Косьмина

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Костыгин Иоанн Афанасиевич

Мать ребёнка: Костыгина Анна Косьмина

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Костыгин Николай Афанасиевич

Мать ребёнка: Костыгина Анна Косьмина

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костыгина Анна Косьмина

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Житьево
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