Коробкина Ефросинья Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Христинья Устиновна
Отец ребёнка: Коробкин Устин Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коробкин Устин Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Федора Устиновна
Отец ребёнка: Коробкин Устин Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Коробкин Устин Титович
Смерть
Неизвестно