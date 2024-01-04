Коробкина Ефросинья Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробкина Ефросинья Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Христинья Устиновна

Отец ребёнка: Коробкин Устин Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробкин Семен Устинович

Отец ребёнка: Коробкин Устин Титович

Квартяны, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Федора Устиновна

Отец ребёнка: Коробкин Устин Титович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробкин Устин Титович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Коробкин Архип Устинович

Отец ребёнка: Коробкин Устин Титович

Квартяны, Горецкий район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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