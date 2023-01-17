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Сухоруков Авксентий Дмитриевич

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Место рождения

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

Между 1858 и 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1859

Отец: Сухоруков Дмитрий Михайлович

Мать: Сухорукова Васса Васильевна

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1885

Сын: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович

Мать ребёнка: ?

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Сухоруков Алексей Авксентьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1896

Сын: Сухоруков Василий Авксентьевич

Мать ребёнка: ?

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905

Сын: Сухоруков Иван Авксентьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
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