Сухоруков Авксентий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1858 и 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1859
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1885
Сын: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1884
Сын: Сухоруков Алексей Авксентьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сухоруков Василий Авксентьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905
Сын: Сухоруков Иван Авксентьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край