Зыкова (Смирнова) Любовь Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Смирнов Петр Васильев
Мать: Евгения Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зыков Флегонт Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Тихомирова (Зыкова) Надежда Флегонтова
Отец ребёнка: Зыков Флегонт Иоаннов
Смерть
Неизвестно