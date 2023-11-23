Зыкова (Смирнова) Любовь Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Смирнова) Любовь Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Смирнов Петр Васильев

Мать: Евгения Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяева Мария Флегонтова

Отец ребёнка: Зыков Флегонт Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Флегонт Иоаннов

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Тихомирова (Зыкова) Надежда Флегонтова

Отец ребёнка: Зыков Флегонт Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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