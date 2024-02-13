Лиховченко Петр
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понеделкова (Лиховченко) Александра Петровна
Мать ребёнка: Лиховченко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лиховченко Кузьма Петрович
Мать ребёнка: Лиховченко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лиховченко Гаврила Петрович
Мать ребёнка: Лиховченко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лиховченко ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно