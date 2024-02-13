Лиховченко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиховченко Петр

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понеделкова (Лиховченко) Александра Петровна

Мать ребёнка: Лиховченко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиховченко Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Лиховченко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиховченко Гаврила Петрович

Мать ребёнка: Лиховченко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиховченко ?

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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