Хохлова (Чернова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1974
Сын: Хохлов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Хохлов Владимир Геннадьевич
Рождение ребёнка
20.06.1980
Дочь: Шарыгина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Хохлов Владимир Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно