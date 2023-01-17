Хохлова (Чернова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Чернова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1974

Сын: Хохлов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Хохлов Владимир Геннадьевич

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.1980

Дочь: Шарыгина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Хохлов Владимир Геннадьевич

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Владимир Геннадьевич

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