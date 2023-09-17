Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнатолий

Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1891 г.р.

Дети

Между 1908 и 1918 г.р.
Между 1908 и 1912 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Тромпетер (Ломейер) Маргарита Юльевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1912

Сын: Кирилл Анатольевич

Мать ребёнка: Тромпетер (Ломейер) Маргарита Юльевна

Рождение ребёнка
Между 1908 и 1918

Сын: Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Тромпетер (Ломейер) Маргарита Юльевна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
До 1910

Жена: Тромпетер (Ломейер) Маргарита Юльевна

Одесса, Одеська область

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