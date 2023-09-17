Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1912
Сын: Кирилл Анатольевич
Мать ребёнка: Тромпетер (Ломейер) Маргарита Юльевна
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1918
Сын: Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Тромпетер (Ломейер) Маргарита Юльевна
Бракосочетание
До 1910